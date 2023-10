Merkwürdige Temperaturschwankungen sind in den vergangenen Tagen und Nächten auf Mallorca registriert worden. Während die Werte in der Nacht zum Sonntag teils einstellig waren, zogen sie in der Nacht zum Montag rasant an. In der erstgenannten Nacht wurden folgende richtig niedrigen Werte gemessen: Artà (9,2 Grad), Binissalem (9,0 Grad), Campos (9,1 Grad), Lluc (7,0), Escorca (3,7), Manacor (9,7), Muro (9,8), Universität Palma (7,7), Sa Pobla (9,7) und Sineu (9,8).

Die Nacht zum Montag fiel dann so warm aus, dass sie tropisch genannt werden kann: Am mildesten war es in Port de Sóller mit 24 Grad, die 23 Grad wurden in Portocolom, Cala Rajada, Son Servera, Santanyí und Ses Salines erreicht. 22 Grad wurden in folgenden Orten gemessen: Banyalbufar, Campos, Insel Cabrera und Colònia de Sant Pere. Ähnliche Nachrichten Nach Aline kommt Sturm Bernard mit Schlammregen: Starke Böen erwartet, Warnstufe Gelb Der schnelle Temperaturanstieg liegt daran, dass die Windrichtung jetzt eine andere ist: Die Böen wehen aus dem Südwesten und sollen sich in der Nacht zum Dienstag zu einem erneuten Sturm verstärken. Der wird mit viel Regen erwartet und soll nur wenige Stunden dauern. Bereits am Dienstagmittag soll wieder die Sonne scheinen. In den kommenden Tagen wird der Wind mal stark und mal nicht so stark aus dem Südwesten wehen. Mit Regen wird dann nicht mehr geregnet. Die Höchsttemperaturen bleiben bei 24 bis 25 Grad hängen, die Tiefstwerte bei 17 bis 18 Grad.