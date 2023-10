Der für Mobilität zuständige Stadtrat Toni Deudero sagt den E-Rollern in Palma de Mallorca den Kampf an: Ab dem 30. Oktober ist sowohl die Mitnahme von Elektrorollern, als auch von Einrädern in den städtischen EMT-Bussen strengstens untersagt. Dies kündigte Deudero am Dienstag in einer Pressemitteilung an.

Diese Maßnahme wird aus Sicherheitsgründen ergriffen, da die E-Roller aufgrund ihrer Größe und des Platzes, den sie für Rollstühle und Kinderwagen einnehmen, eine Gefahr an Bord von Bussen darstellen. "Aus diesem Grund und um mögliche Schäden bei den Fahrgästen zu vermeiden, vor allem bei besonders schutzbedürftigen Personen wie älteren Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, wurde diese Anweisung genehmigt und wird am nächsten Tag in Kraft treten", so der Stadtrat. Toni Deudero fügte hinzu, dass die EMT-Nutzer im Laufe dieser Woche sowohl an Bord der Busse als auch in den sozialen Netzwerken des städtischen Unternehmens über das Inkrafttreten dieser Maßnahme informiert werden.