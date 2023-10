Auf Mallorca sind zwei Anwälte festgenommen worden, die unrechtmäßig zwei Millionen Euro von ausländischen Kunden eingesackt haben. Das Geld sollte eigentlich als Einkommensteuer für Nicht-Residenten an die spanischen Finanzbehörden abgeführt werden. Wie die "Agencia Tributaria" am Montag mitteilte, wurden die Männer bereits am 9. Oktober abgeführt. Drei Tage davor waren ihre Büroräume in Calvià und Palma durchsucht worden.

Die Festnahmen gehen auf Ermittlungen der Finanzbehörden zurück. Über die Nationalität der Kunden der Anwälte wurden keine Angaben gemacht. Dass es sich um Deutsche handeln könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Die Festgenommenen wurden gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen wird Urkundenfälschung, Steuerbetrug und Veruntreuung vorgeworfen. Auf der Insel sind zahlreiche Anwälte, die sich auf ausländische Kunden spezialisiert haben, aktiv. Schwarze Schafe sind bislang eher selten entlarvt worden.