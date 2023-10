Auf Mallorca treten ab dieser Woche im öffentlichen Nahverkehr einige Veränderungen in Kraft. So ist in Palmas Stadtbussen der EMT ab diesem Montag die Mitnahme von E-Rollern, auf Spanisch auch "Patinete" genannt, verboten. Als Grund nennt das Unternehmen die Sicherheit der Passagiere. Zudem nehmen die E-Roller den Stauraum ein, der ursprünglich für Kinderwagen und Rollstühle gedacht war, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme vom Stadtrat am Montag.

Auch bezüglich der Abfahrtzeiten bei den Stadtbussen sowie bei den Überlandbussen der TIB treten ab dem 1. November Änderungen in Kraft. So wird der Betrieb der sogenannten Aerotib-Busse, die zwischen Flughafen und diversen Ferienorten verkehren, ab diesem Mittwoch komplett eingestellt. Betroffen sind die Linien A11 Camp de Mar, A32 Can Picafort, A42 Cala Bona und A52 Campos. Die Flughafenlinie A1 fährt weiterhin zwischen Palma Innenstadt und Flughafen Son Sant Joan. Dieses Vorhaben stand in den vergangenen Wochen allerdings unter Kritik. Die balearische Oppositionspartei Més hatte eine Weiterführung der Aerotib-Busse gefordert. Sprecher Ferran Rosa argumentierte, dass auch touristische Gebiete das ganze Jahr über bewohnt sind und Anwohner von dem Fahrdienst profitieren. Einen entsprechenden Antrag zur Aufrechterhaltung legte die Partei nun dem Balearen-Parlament vor. Ab diesem Mittwoch, 1. November, werden auf allen Linien der EMT sowie TIB-Busse die Winterfahrpläne in Kraft treten. Diese gelten dann voraussichtlich bis zum 1. April 2024. Detaillierte Informationen zu den Abfahrtzeiten gibt es auf der offiziellen Webseite.