Lärm, Menschenansammlungen, Chaos, und zugeparkte Einfahrten: Ein Video, das die Nachbarschaftsvereinigung Paseo Marítimo auf der Plattform X (früher "Twitter") teilte, zeigt eine tumultartige Szene am vergangenen frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr in der beliebten Ausgehmeile in Palma de Mallorca.