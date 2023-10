Ein bei Sant Elm im äußersten Südwesten von Mallorca befindlicher Wehrturm droht einzustürzen. Um das mit Graffiti beschmierte historische Bauwerk kümmere sich seit langer Zeit niemand, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" besorgte Einwohner. Die jüngsten Graffiti wurden den Angaben zufolge erst vor wenigen Wochen angebracht.

Der Wehrturm "Torre de Cala en Basset" steht unter Denkmalschutz. Dennoch lasse man die Konstruktion verrotten, bemängelte die "GEFB", eine auf Festungen spezialisierte Studiengruppe. Die zuständige Gemeindeverwaltung von Andratx sei in der Pflicht. Immerhin wurde inzwischen ein Schreiben dem Inselrat zugestellt, auf dass dieser Entscheidungen treffe.

Der Wehrturm stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist einer von vielen an den Küstenabschnitten der Insel. Der dort liegende Aussichtspunkt wird regelmäßig von zahllosen auch deutschen Touristen besucht. Vor allem Wanderer sind in der Gegend unterwegs. In Andratx wohnen verglichen mit anderen Inselorten recht viele Deutsche. Der Zustand historisch bedeutsamer Bauwerke liegt vielen von ihnen am Herzen.

Graffiti sind vor allem in Palma de Mallorca weiterhin ein großes Problem. Die neue konservative Stadtregierung kündigte zwar ein härteres Vorgehen gegen Täter an, doch immer wieder tauchen neue Schmierereien auf.