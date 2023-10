Ein sanfte Bremsung, und schon schoss ein weißer SUV über die Fahrerkabine eines Sattelschleppers hinweg in Richtung Asphalt. So geschehen auf Palmas Vía de Cintura in Fahrtrichtung Andratx am Montagnachmittag. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zwischenfall gegen 15.30 Uhr auf Höhe Kilometer 2.950 besagter Ringautobahn. Verletzte habe es nicht zu beklagen gegeben, der betroffene SUV sei allerdings Totalschaden.

Ersten Ermittlungen der Guardia Civil zufolge versagte die Vorrichtung des Sattelschleppers, die das Fahrzeug, das über der Kabine des Fahrers platziert war, sichern sollte. Als der Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur unterwegs war, eine leichte Bremsung eingelegt habe, habe sich der SUV unvermittelt aus der Sicherung gelöst und sei im Anschluss vornüber auf die Ringautobahn gestürzt. Dort blieb der weiße Wagen auf dem Dach liegen. Die Guardia Civil sperrte den betroffenen Abschnitt der Vía Cintura auf der linken Fahrspur zeitweise und leitete den Verkehr über die rechte Fahrspur um. Dabei kam es zu teils erheblichen Verkehrsverzögerungen in Richtung Andratx.