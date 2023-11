Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einer dreiköpfigen Bande das Handwerk gelegt, die mutmaßlich für mindestens sechs Diebstähle in geparkten Autos an der Playa de Palma verantwortlich ist. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge griffen die Ermittler bereits am vergangenen Dienstag zu. Die zwei Männer und die Frau, die ihren Wohnsitz an der Playa de Palma hätten, seien der Polizei aus vorangegangenen Straftaten bestens bekannt, teilten die Behörden mit.

Polizeiangaben zufolge seien die Ermittlungen aufgenommen worden, nachdem sich die Fälle von Autoeinbrüchen im Bereich des beliebten Strandabschnittes auffällig gehäuft hätten. Zudem sei den Fahndern verdächtig vorgekommen, dass es sich stets um Fahrzeuge handelte, in denen sich Koffer und Taschen befanden. "Die mutmaßlichen Täter wählten gezielt Autos von Urlaubern aus, die im Begriff waren, mit Gepäck die Insel zu verlassen beziehungsweise das Hotel aufzusuchen", hieß es in einer Pressemeldung. Auch die Vorgehensweise sei in allen Fällen die gleiche gewesen: Auf der vom Gehweg abgewandten Seite verschafften sich die Täter über die Fensterscheibe Zutritt zum Auto. Im Anschluss flüchtete die Bande in einem Mietfahrzeug. Entscheidend zur Festnahme der drei Tatverdächtigen habe nach Polizeiangaben die Mithilfe von Anwohnern beigetragen.