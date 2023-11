Am kommenden Montag beginnt in Las Vegas die größte Hochzeitsmesse der Welt. Mallorca wird dieses Jahr auf dieser internationalen Messe sehr präsent sein, dank des mallorquinischen Unternehmens Alacena de Genestra Catering, das die Insel als Reiseziel für Hochzeitsevents bewerben wird. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Freitagmittag hervor.

"Ja, ich will" - Für den wohl schönsten Moment im Leben, muss auch die Location stimmen. Schon bald könnte auch Mallorca als attraktive Destination in Anbetracht gezogen werden. Auf der Wedding MBA, der weltweit größten professionellen Hochzeitskonferenz, werden Vertreter der führenden Agenturen, Designer und Fachleute des Sektors zusammen kommen, um sich über neue Trends und Technologien bezüglich Hochzeiten zu informieren.

So wird auch Mallorca als außergewöhnliches Reiseziel für Hochzeiten und Events das ganze Jahr über präsentiert. Auf der Messe soll darauf abgezielt werden, Hochzeitsplaner und Agenturen anzulocken und für sich zu gewinnen. Laut der Pressemitteilung von Alacena de Genestra verfügt Mallorca bereits über Veranstaltungsräume und ein professionelles Angebot für Hochzeiten. Zusammen mit einer touristischen Infrastruktur - wie beispielsweise Direktflüge in die USA - und vielfältigen Unterkunfts- und Freizeitangebote im Mittelmeerraum mache dies die Insel zu einer Option für die Hochzeitsfeier, so Alacena de Genestra.

In dem Bestreben, die Insel als touristisches Ziel für Hochzeiten attraktiver zu machen, kooperiert die mallorquinische Firma unter anderem mit dem Herrenhaus Son Marroig, dem 5-Sterne-Hotel Zoëtry, sowie dem Landhotel Sa Torre, in dem Chefkoch Andreu Genestra von Alacena de Genestra Catering ein mit Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant führt.