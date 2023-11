Der verheerende Wohnungsbrand, der am Donnerstag in Palmas Stadtviertel Son Contoner gewütet hatte, hat am Freitag ein Todesopfer gefordert. Eine 66 Jahre alte Frau, die zusammen mit ihrer Schwester und einer weiteren Mitbewohnerin in der Wohnung in Mallorcas Hauptstadt gelebt hatte, sei in den Mittagsstunden im Krankenhaus Son Espases an den Folgen einer schweren Rauchvergiftung gestorben, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Ihre elf Jahre jüngere Schwester befinde sich weiterhin im kritischen Zustand auf der Intensivstation. Die Mitbewohnerin der zwei Schwestern befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Derweil laufen die Ermittlungen zu den Ursachen des Brandes weiter auf Hochtouren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war das Feuer am Donnerstag gegen 7.45 Uhr in der im dritten Stock gelegenen Wohnung in der Calle Francesc Martí Mora ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen nicht zuletzt deshalb mit rasender Geschwindigkeit aus, da die beiden Frauen massenweise Unrat in ihrer Wohnung angesammelt hatten. Lokale Medien berichteten in diesem Zusammenhang vom Diogenes-Syndrom, an dem die Geschwister mutmaßlich gelitten hätten.

Nach bisherigem Kenntnisstand Kriminalpolizei legten die Schwestern das Feuer selbst, um ihrem jeweiligen Leben ein Ende zu setzen. Ermittler, so sickerte noch am Donnerstag an die Medien durch, hätten mehrere Brandherde in der Wohnung ausgemacht. Zuletzt hieß es, dass sich das Flammenheer aus dem Hauswirtschaftsraum heraus seinen Weg durch die Wohnung bahnte.