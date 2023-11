Auf Mallorca ist ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann am frühen Samstagmorgen vor dem Kreisverkehr am Friedhof von Can Valero in Palma gestürzt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte ereignete sich der Vorfall gegen sechs Uhr morgens, als die Rettungskräfte zum Unfallort gerufen wurden. Bei ihrer Ankunft fanden sie den Mann bewusstlos und schwer verletzt vor. Nach der Stabilisierung des Mannes wurde er mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum Son Espases gebracht. Der Fall wurde an die örtliche Polizei von Palma übergeben, obwohl nach den ersten Ermittlungen alles auf einen Unfall hindeutet.