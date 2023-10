Zwei EMT-Busse stießen am Freitagabend gegen 20 Uhr in in der Nähe von Palmas Bahnhof an der der Plaça d'Espanya zusammen. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vermeldete, handelte es sich dabei um einen schweren Unfall, sodass die Polizei den Verkehr vorübergehend absperrte. Zahlreiche Schaulustige begaben sich um Ort des Geschehens und filmten das Verkehrsunglück.

Die Ursachen für die Kollision sind bislang unbekannt, jedoch wurde niemand dabei verletzt. Bei den Bussen, an denen ein hoher Sachschaden entstand, handelt es sich um Fahrzeuge der Linie 33 und 8. Auf Mallorca kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, wobei selbst Busse davon nicht ausgenommen sind.