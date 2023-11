Die Tierschutzpartei Progreso en Verde hat für diesen Samstag um 17.30 Uhr auf Mallorca zu einer Demonstration gegen die Entscheidung der konservativen Volkspartei PP und der Rechtspartei Vox aufgerufen, die Einführung von elektrischen Kutschen in Palma abzulehnen. Die Demonstration soll unter anderem am Paseo Born in Palmas Altstadt entlang führen. Die Tierschutzpartei erklärte in einer Erklärung, dass sich bereits rund dreißig Organisationen und Tierschutzgruppen diesem Protest angeschlossen haben.

Der Vorsitzende der Tierschutzpartei, Guillermo Amengual, erklärte gegenüber der spanischsprachigen MM-Schesterzeitung Ultima Hora: "Es ist bedauerlich, dass PP und Vox beschließen, das Leiden der Pferde fortzusetzen." Die Fraktion warf der Stadtverwaltung und ihren Partnern auch vor, die Einführung von Elektro-Kutschen abzulehnen, indem sie in der Plenarsitzung im September gegen den Vorschlag von Unidas Podemos stimmten, für den bereits ein Budget von 250.000 Euro vorgesehen war. Ähnliche Nachrichten Beim Pferde-TÜV durchgefallen: Die Stadt Palma legt Kutsche und Tiere still Mehr ähnliche Nachrichten Die Pferdekutschen, die in Palma die Touristen transportieren, stehen schon seit Jahren in der Kritik. Besonders aufgrund anhaltender Hitzewellen, wie in diesem Sommer, geraten sie immer wieder in den Fokus. Auf Mallorca wurde am 31. März vom spanischen Verkehrsministerium die Nutzung von Elektrogefährten zugelassen. Hinzu kommt, dass die abgewählte Linksregierung der Stadt für 2024 sogar ein Verbot der Kutschen beschloss. Tierschützer befürworten das, denn sie kritisieren bereits seit Jahren die Bedingungen, denen die Pferde ausgesetzt sind. So auch die Tierschutzpartei Progreso en Verde. Sie sagt, dass extreme Temperaturen, Stress, lange Dienstzeiten, und Lärm für das Leiden der Tiere verantwortlich seien. So kam es in der Vergangenheit vermehrt vor, dass die Pferde auf offener Straße zusammenbrachen.