Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern haben seit Tagen die Insel im Griff. Doch damit ist bald Schluss. Nach Angaben des meteorologischen Instituts in Palma wird sich das Wetter an diesem Sonntag beruhigen. Noch bis 15 Uhr gilt an den Küsten wegen hohem Wellengang die Warnstufe Geld, ansonsten stellen die abflauenden Sturmböen keine Gefahr mehr dar.

Wer Lust auf einen Spaziergang oder einen Ausflug ins Freie hat, darf sich in den kommenden Stunden über einen strahlend blauem Himmel freuen. Es weht allerdings weiterhin ein frischer Wind, der bis zum Abend jedoch abflaut. Zu Beginn der Woche überwiegt ein teilweise bewölkter Himmel. Die Nachttemperaturen sinken, während die Tagestemperaturen unverändert bleiben werden. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung und schwächt sich am Nachmittag auf leichte nordwestliche Winde ab;. Am Dienstag, den 7. November, kündigt die Wettervorhersage für Mallorca einen überwiegend leicht bewölkten Himmel an. Die Tiefsttemperaturen werden im Vergleich zum Vormittag wieder sinken, und auch die Höchsttemperaturen werden leicht zurückgehen. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen und neigt am Nachmittag zu leichten bis mäßigen Westwinden.