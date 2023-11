Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat einen Taxifahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro belegt, weil er einen Kunden betrogen haben soll. Einer Pressemitteilung zufolge hatte der Chauffeur am 8. August einen Fahrgast an der Playa de Palma von der Arenal-Straße zum Carrer Llaut gefahren, eine relativ kurze Strecke. Dafür kassierte er einen überhöhten Tarif von 15 Euro. Der ordnungsgemäße Preis wäre erheblich günstiger gewesen.

Verkehrsdezernent Toni Deudero äußerte zu dem Fall, dass ihn die Taxi-Verbände bekniet hätten, hart gegen illegale Vorgehensweisen vorzugehen. Der Taxi-Betrüger vom 8. August war von der Lokalpolizei "in flagranti" erwischt worden. Die Beamten konnten ihm nachweisen, einen nicht regulären Anfangstarif am Taxameter eingestellt zu haben. Eine kurze Fahrt auf dem Stadtgebiet von Palma kostet normalerweise lediglich zwischen 5 und 8 Euro. Die Taxifahrer auf Mallorca gelten gemeinhin als korrekt. In Touristengegenden wie der Playa de Palma steigt jedoch auch bei einigen von ihnen die Versuchung, naiven Urlaubern mitunter mehr Geld als erlaubt abzunehmen.