Bei einem Autounfall auf der Straße zwischen Palma de Mallorca und Cala Pi im Süden von Mallorca sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Zu dem Crash kam es laut dem Hilfsdienst 112 gegen 4.50 Uhr auf der Höhe der Ausfahrt der Ma-6014 zur Wohnsiedlung Maioris.

In den Unfall waren zwei Autos verwickelt. Wie es genau dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die wichtige Landstraße wurde mehrere Stunden lang vollständig gesperrt, da die Fahrer aus den Autowracks geschweißt werden mussten. Ein 22-Jähriger musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. Das andere Unfallopfer kam ins Son-Llàtzer-Hospital.

In den Siedlungen Las Palmeras, Maioris, Puig de Ros, Badia Gran und Tolleric finden sich zahlreiche Einfamilienhäuser. Dort wohnen vor allem Familien. Viele Bewohner sind Pendler, die in Palma arbeiten. Die siedlungen gehören zur Gemeinde Llucmajor und grenzen an eine sehr beeindruckende Steilküste.