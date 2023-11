Im zurückliegenden August war es so voll wie nie zuvor auf Mallorca. Zahlen des balearischen Statistikamtes Ibestat zufolge hielten sich in dem Hochsommermonat durchschnittlich jeden Tag 1.467.445 Millionen Menschen auf der Insel auf. Das, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch, bedeute ein Plus von 1,78 Prozent gegenüber dem August 2022 und ein Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum letzten Vor-Corona-August 2019. Mallorca zählt Ibestat zufolge gegenwärtig etwa 956.000 Einwohner (Stand Juli 2022).

Im August 2023 fiel aber nicht nur der Monatsrekord, auch der erst im Vorjahr aufgestellte Höchstwert für nur einen Tag ist bereits Geschichte. Nach Angaben von Ibestat kamen Einwohner und Urlauber am vergangenen 4. August auf insgesamt 1.505.510 Menschen, 1,5 Prozent mehr als am 5. August 2022. Auch die Balearen in ihrer Gesamtheit verzeichneten im August einen neuen Rekord an Menschen. Im Mittel weilten auf den vier bewohnten Inseln täglich 2.054.661 Personen, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Berechnungen 1997. Nur eine Insel scherte aus der Rekordflut aus: das kleine Formentera. Und noch eine Zahl hatte Ibestat am Mittwoch parat. Im August hielten sich 1,7 Mal mehr Menschen auf Mallorca auf als im Januar, dem traditionell ruhigsten Monat des Jahres. Im Vergleich: Auf Formentera, das vom Tourismus deutlich mehr abhängiger ist als Mallorca oder Ibiza (Faktor 2,2) und Menorca (Faktor 2,4), fällt die Schwankung mit einem Wert von 3,2 wesentlich deutlicher aus.