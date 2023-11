Palmas Bürgermeister Jaime Martínez (Volkspartei PP) hat am Mittwoch den Haushalt für das kommende Jahr vorgestellt. Mit 531 Millionen Euro falle dieser um neun Prozent – oder in konkreten Zahlen: 43,7 Millionen Euro – höher aus als der diesjährige, zitierte ihn die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Fokus, so Martínez, soll auf Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Sauberkeit und Mobilität gerichtet werden. Geld und Mühen wolle die Stadt unter anderem in folgende Projekte investieren:

GESA-Gebäude: Das seit Jahren ausrangierte Hochhaus zu Füßen der Bucht von Palma soll nach Vorstellung der Stadt weitgehend in ein Kulturzentrum verwandelt werden. Martínez sagte am Montag, die Stadt "steht in Verhandlungen mit dessen Eigentümer, dem Energieversorger Endesa". Diese seien zudem schon weit fortgeschritten. Ziel der Verhandlungen sei, das Gebäude der Stadt zu überschreiben.

Ähnliche Nachrichten Kabelsalat an den Hauswänden: Darum hängen in Palmas Altstadt immer noch so viele Leitungen herum Die Liste der Vorhaben, in die das Stadtoberhaupt am Donnerstag Einblick gab, ließe sich beliebig fortsetzen. Etwa damit, dass das städtische Wohnungsamt zu einem "Informationsbüro ersten Ranges" für Bürger ausgebaut werden soll, mit juristischer Beratung und Anlaufstellen für Personen, die von Zwangsräumungen und Hausbesetzern bedroht seien.