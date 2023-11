Egal ob Einheimische oder Urlauber, viele fragen sich: Wie wird das Wetter in Palma de Mallorca am Mittwoch, 15. November? Wie warm ist das Meer? Wird es windig oder regnerisch? Mit dem Mallorca Magazin bekommen die eine präzise Wettervorhersage für die Inselhauptstadt.

Am Mittwoch, 15. November, wird das Wetter in Palma de Mallorca gut. Die Sonne scheint vom meist wolkenlosen Himmel, nur vereinzelt schieben sich Wolken vor die Sonne. Der Wind weht schwach aus Die Höchsttemperaturen steigen mi Tagesverlauf auf bis zu 23 Grad in den Vororten von Palma und bis zu 24 Grad im Zentrum der Inselhauptstadt. Der Tag lädt also zu Aktivitäten im Freien ein – egal ob Sport, Radfahren oder Spazierengehen.

Nachts wird es mit 13 Grad vergleichsweise kühl. Viele Balearen-Bewohner haben deshalb bereits die Heizungen angeschmissen, die Gasöfen aufgestellt oder die Klimaanlage auf die Heiz-Funktion programmiert. Die Zeit der Tropennächte jedenfalls ist jetzt vorbei. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Hitzenächte die Bewohner Mallorcas um den Schlaf gebracht.

Die Luftfeuchtigkeit wird am Mittwoch, 15. November, in Palma zwischen 50 und 60 Prozent betragen. Der Wind weht dabei schwach aus Norden oder Osten kommend – die typische Meeresbrise an sonnigen Tagen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. Es bleibt also den ganzen Tag trocken.

Die Wassertemperatur an den beliebten Stränden Can Pere Antoni, Portixol, Ciutat Jardí, Playa de Palma und Cala Major liegt immer noch bei gut 19 Grad. Einem Bad im Mittelmeer steht also nichts im Weg – zumindest ganz hartgesottenen Wasserratten. In den Sommermonaten hatte die Wassertemperatur rund um Mallorca teilweise mehr als 30 Grad erreicht – deutlich zu warm und Experten zufolge auf den immer schneller voranschreitenden Klimawandel zurückzuführen.