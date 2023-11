Angesichts der auch in der beginnenden Nebensaison alles andere als geringen Nachfrage nach Aufenthalten auf Mallorca hat die Überland-Busgesellschaft TIB ihr Angebot verglichen mit dem Vergleichszeitraum 2022/2023 aufgestockt: Seit dem 1. November und während der kommenden kühlen Monate betrifft dies 27 der insgesamt 51 Linien, was 53 Prozent entspricht.

In den Genuss von zusätzlichen Verbindungen kommt vor allem der bei Deutschen sehr beliebte Südwesten der Insel. Es wird neuerdings auch mitten im Winter künftig noch möglich sein, zu später Stunde um 23 Uhr von Palma mit der Linie 101 nach Port d’Andratx zu kommen. Auf der umgekehrten Strecke gilt dies auch. Zudem wird auf der Linie 102 zwischen der Balearen-Kapitale und Peguera in beiden Richtungen um 23 Uhr ein ergänzender Fahrservice angeboten.

Die Linie 108 zwischen Palma und der vornehmen Wohnsiedlung Son Caliu wird ebenfalls um weitere Abendfahrten in beide Richtungen um 22.45 Uhr ergänzt. Ins Auge sticht, dass man nunmehr mit Bussen der Linie 121 – früher undenkbar – immerhin fünfmal am Tag von Andratx ins verschlafene Örtchen Sant Elm und zurück kommt. Zudem ist es möglich, mit der Linie 103 über Santa Ponça bei jeder Verbindung zur Luxussiedlung Costa de la Calma zu kommen.

Auch wer mit dem Bus in die Serra de Tramuntana will, kann im Winter auf ein ausgebautes Angebot zurückgreifen: Die Linie 202 nach Banyalbufar, mit der man durch spektakuläre Landschaften mit Blick auf das stahlblaue Meer fahren kann, verkehrt öfter als in kühlen Monaten der vergangenen Jahre. Die aufgestockten Verbindungen richten sich nicht nur an Touristen, sondern auch an Arbeitnehmer, von denen immer mehr außerhalb von Palma leben, etwa in dem Dorf Esporles.

Der gestiegenen Nachfrage von Seiten von Arbeitnehmern, die in Palma arbeiten, trägt die TIB-Gesellschaft auch auf anderen Strecken Rechnung. Eine der wichtigsten in dieser Hinsicht ist die Linie 401, deren Busse zunächst Manacor ansteuern, dann in Porto Cristo die Ostküste erreichen und im Ferienparadies Cala Millor enden. Von Montag bis Freitag wird ein Zusatzservice um 6.30 Uhr morgens ab Manacor nach Palma angeboten.

An Samstagen gibt es sogar vier hinzukommende Verbindungen. Der Service der als essenziell geltenden Linie 501 zwischen Campos, Llucmajor und der Balearen-Kapitale wird verglichen mit dem Winter 2022/2023 ebenfalls ausgebaut: Morgens um 6.25 beziehungsweise 7.45 Uhr werden zwei zusätzliche Express-Fahrten ohne Zwischenstopps in Llucmajor angeboten. Vorteil: Vier Haltestellen in dem Dorf werden ausgespart, man kommt etliche Minuten früher am Ziel an. Zwischen 13.45 und 16.45 Uhr gibt es diese Verbindung bis Ende März alle 30 Minuten. Eine für Pendler wichtige Route ist auch die Linie 302 zwischen Palma, Inca, Alcúdia und dem Badeort Can Picafort: Hier wird das Angebot insoweit aufgestockt, dass eine Frequenz von 35 bis 40 Minuten erreicht wird – fast so oft wie im Sommer.

Da einige Hoteliers ihre Herbergen im laufenden Jahr – ein Novum – bis in die zweite Novemberhälfte offen halten möchten, kommt TIB ihnen an einigen Stellen mit verstärkten Verbindungen entgegen: Die bei Touristen populäre Linie 203 zwischen Palma, Valldemossa, dem Prominentendorf Deià und Port de Sóller wird genauso oft bedient wie im gesamten Hochsommer. Das gilt auch für die Linie 204 zwischen der Insel-Hauptstadt und Port de Sóller, deren Busse durch den berühmten Tunnel fahren, und die Linie 232 zwischen Port de Sóller und dem Bilderbuchdorf Fornalutx. Im Inselnorden wird die ansonsten im Herbst und Winter nicht verkehrende Strandlinie 324 zwischen Can Picafort und Alcúdia in diesem Jahr bis zum 30. November aufrechterhalten.

Auf anderen Strandstrecken wird jedoch der Service wie immer, wenn die Hochsaison vorbei ist, eingestellt: Die Busse der Linie 427 zwischen Porto Cristo und der Cala Mendia verkehren ebenso nicht wie diejenigen der Linie 325 zwischen Cala Rajada und Alcúdia und die der Linie 521 zwischen Cala d’Or und Cala Mondragó. Die Gebirgslinie 231 zwischen Alcúdia und Port de Sóller, die das unverzichtbare Heiligtum Lluc anfährt, wird ebenfalls bis März des kommenden Jahres eingestellt. Das Gleiche gilt für alle vier sogenannten Aerotib-Linien zwischen dem Flughafen und diversen Ferienorten.

Einige Orte, die früher im Winter nicht unbedingt angefahren wurden, werden sogar verstärkt bedient: Die Busse der Linie 316, die in Inca startet, fahren bis Ende März öfter ins verlorene Surferdorf Son Serra de Marina. Aufgestockt werden auch die Linien von Campos in den Fischerort Cala Figuera (516) und von Campos über die Deutschen-Hochburg Santanyí nach Colònia de Sant Jordi im Insel-Südosten.