Eine Gruppe deutscher Wanderer ist am Mittwochnachmittag im Bereich des Torrente de Biniarrax (Sóller) auf den regungslosen Körper einer schwer verletzten Frau gestoßen. Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge glaubten die Ausflügler zunächst, es handele sich um zwei Personen. Die Gruppe alarmierte umgehend die Notrufleitstelle, welche Rettungskräfte der Feuerwehr Sóller und Inca sowie einen Notarzt an den Unglücksort beorderte. Nach Darstellung der Zeitung gelang es den Bergrettern erst nach stundenlangen Bemühungen, sich zu der am Boden liegenden Person abzuseilen. Offenbar, so die Behörden auf Mallorca in einer ersten Einschätzung, war die Frau alleine unterwegs und aus bislang nicht bekannten Gründen etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Eine zweite Person, wie zunächst angenommen worden war, hätten die Rettungskräfte nicht entdeckt.

Nach ersten Informationen wurde die verunglückte Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases in Palma eingeliefert. Die Bergretter diagnostizierten noch am Unfallort unter anderem eine Blutung im Ohr. Die Guardia Civil hat derweil die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.