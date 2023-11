Urlauber hinterlassen auf Mallorca einen nahezu doppelt so tiefen CO₂-Fußabdruck wie Einheimische. Dies ist die zentrale These einer Nachhaltigkeitsstudie, die am Donnerstag die gemeinnützige Stiftung Mallorca Preservation vorstellte. Demnach verursachte jeder Tourist während eines achttägigen Aufenthalts 2022 durchschnittlich 11,2 Tonnen an Kohlenkstoffdioxid-Emissionen. Im Vergleich: Jeder Bewohner Mallorcas habe im gleichen Zeitraum im Mittel 5,8 Tonnen CO₂, also 93 Prozent weniger, produziert, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus der Studie. Dem Bericht liegen Daten der balearischen Agentur für Tourismusstrategien (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears) zugrunde.

Die Wissenschaftler berechneten den CO₂-Fußabdruck auf Basis von drei Posten: 45 Prozent Transport, 35 Prozent Energieverbrauch, 20 Prozent Müllproduktion. Neben einer durchschnittlichen Verweildauer von acht Tagen gingen die Verfasser der Studie zudem von einem Energieverbrauch von 3,5 kWh, 200 Liter Wasser und ein Kilogramm Abfall aus, jeweils pro Tag. Und weil sich der durchschnittliche Mallorca-Urlauber auch gerne außerhalb des Hotels umsieht, legten die Autoren der Studie noch 1.000 Kilometer pro Aufenthalt obendrauf. Unterm Strich, so geht aus dem Bericht hervor, fallen bei einem Residenten zwar weniger Müll als bei einem Urlauber an. Dagegen produziere ein Urlauber deutlich mehr CO₂ aufgrund seiner zurückgelegten Kilometer, und dieser Ausstoß stelle den Müll klar in den Schatten. Aus der Studie geht ferner hervor, wie groß im vergangenen Jahr die durch Menschenhand entstandene Belastung auf Mallorca war. Dieser Wert wird dadurch zum Ausdruck gebracht, indem die Zahl der Menschen pro Tag und Quadratkilometer berechnet wird. Im Mittel lag dieser Wert bei 3.309 Menschen, die sich an einem Tag auf einen Quadratmeter verteilten. Damit, so die Autoren der Erhebung, sei erstmals die Marke von 3.000 genommen worden. Noch ein Jahr zuvor habe dieser Wert bei 2.823 Menschen gelegen (plus 17,2 Prozent). Vorübergehend am vollsten war es 2022 auf Mallorca am 5. August mit insgesamt 1,4 Millionen Menschen. Über das gesamte Jahr verteilt, entschieden sich 16,5 Millionen Menschen für einen Urlaub auf Mallorca.