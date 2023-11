Blutiges Drama in pittoresken Gemeinde im Nordosten der Insel: Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Artà hat ein Einwohner einen anderen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung berichtete, hielten sich die beiden Streitenden zunächst in einer bekannten Bar in der Ortschaft auf, die sie nach ihrem Wortgefecht verließen.

Einer der beiden machten sich sodann zu seiner nahegelegenen Wohnung auf, von wo er ein Messer nahm und wieder auf die Straße zurücklief. Sodann holte er sein mutmaßliches Opfer ein und stach mit dem Schneidegerät mehrmals auf sein Gegenüber ein. Ein Nachbar fand den Verwundeten in seiner Blutlache liegend vor und alarmierte sofort die Rettungsdienste. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen durch die Polizei konnte der Mann am Samstagmorgen identifiziert und in seiner Wohnung festgenommen werden. Kriminalbeamte der "Guardia Civil" haben die Untersuchungen übernommen. Der charismatische Ort Artà gilt ansonsten als sicheres Dorf und ist bei deutschen Auswanderern beliebt.