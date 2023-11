Auf Mallorca haben sich in der Nacht zum Sonntag mehrere schwere Unfälle ereignet. Um 21.30 Uhr verlor der Fahrer eines Cupra Formentor auf der Inca-Autobahn die Kontrolle, das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf die alte, parallel verlaufende Landstraße. Zu dem Unfall kam es zwischen den Dörfern Campanet und Ullaro in Richtung Alcúdia.

Der Pkw überschlug sich mehrfach auf einer Strecke von 100 Metern. Der 37-jährige Fahrer wurde schwer am Kopf verletzt und musste aus dem Wrack geschweißt werden. Er wurde ohnmächtig in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht. Die Guardia Civil vermutet, dass das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls in der Nacht zum Sonntag am Kreisverkehr nehe dem auch bei Deutschen beliebten Restaurant Es Cruce südlich vom Melonendorf Vilafranca de Bonany. Aus ungeklärter Ursache geriet dort, der Schnellstraße zwischen Palma und Manacor, ebenfalls ein Pkw von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Laut einem MM-Leser kümmerten sich die Besatzungen von zwei Krankenwagen um die Insassen.

An Wochenenden ist es auf Mallorca nicht unüblich, dass Menschen vor allem nachts sehr unvorsichtig in ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Nicht selten stehen sie unter Drogen oder steuern ihr Auto in alkoholisiertem Zustand.