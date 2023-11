Über die Festnahme des Mannes, der in Artà im Nordosten von Mallorca einen ecuadorianischen Bargast auf offener Straße mit drei Messerstichen tötete, sind Details bekannt geworden. Der Kolumbianer versteckte sich nach der Tat nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter dem Bett seiner Wohnung. Die eintreffenden Polizisten fanden den Mann in der Nacht zum Samstag dort vor.

Der Kolumbianer sollte zu Wochenbeginn einem Richter in Manacor vorgeführt werden. Mit der sofortigen Einweisung in U-Haft wird gerechnet. Der Festgenommene gab an, zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen zu sein. Er könne sich an nichts mehr erinnern, äußerte er. Der Mord, der unweit der Bar "El Talaiot" am Freitagabend verübt wurde, war von einer Überwachungskamera gefilmt geworden. Der Angreifer trug eine Kapuze auf dem Kopf. Die Guardia Civil wertet das Video als entscheidenden Beweis.

Auch über das Opfer, den 35 Jahre gewordenen Orlando Marcelo S., weiß man inzwischen mehr: Der Mann war nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sehr oft zur Bar "El Talaiot" gekommen, um dort Kaffee zu trinken, immer auch mal wieder mit Arbeitskollegen. Er wurde von Bekannten "El Torito", der "kleine Stier", genannt. Er sei immer sehr freundlich gewesen und habe mitunter Witze erzählt, zitierte das Blatt eine Bar-Besucherin.

Zunächst war es zwischen "El Torito" und dem Kolumbianer in der Bar zu einer hitzigen Diskussion gekommen. Dann verließ der Ecuadorianer das Lokal, wurde aber von dem Angreifer eingeholt, der ihn von hinten mit drei Messerstichen niederstreckte. Die herbeigeeilten Helfer konnten nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen. Die "Bar Talaiot" befindet sich kurioserweise nur wenige Schritte vom Revier der Guardia Civil in Artà entfernt.