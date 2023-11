Über die tödliche Messerattacke gegen einen aus Ecuador stammenden Mann in dem von vielen Deutschen bewohnten Ort Artà im Nordosten von Mallorca werden immer mehr Details bekannt. Der Mord, der von einem Kolumbianer unweit der Bar "El Talaiot" am Freitagabend verübt wurde, wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Angreifer trug eine Kapuze auf dem Kopf. Die Guardia Civil wertet das Video als entscheidenden Beweis.

Auch über das Opfer, den 35 Jahre gewordenen Orlando Marcelo S., weiß man inzwischen mehr: Der Mann war nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sehr oft zur Bar "El Talaiot" gekommen, um dort Kaffee zu trinken, immer auch mal wieder mit Arbeitskollegen. Er wurde von Bekannten "El Torito", der "kleine Stier", genannt. Er sei immer sehr freundlich gewesen und habe mitunter Witze erzählt, zitierte das Blatt eine Bar-Besucherin.

Zunächst war es zwischen "El Torito" und dem Kolumbianer in der Bar zu einer hitzigen Diskussion gekommen. Dann verließ der Ecuadorianer das Lokal, wurde aber von dem Angreifer eingeholt, der ihn von hinten mit drei Messerstichen niederstreckte. Die herbeigeeilten Helfer konnten nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen. Die "Bar Talaiot" befindet sich kurioserweise nur wenige Schritte vom Revier der Guardia Civil in Artà entfernt.

Der Mord in Artà erinnert an einen ähnlichen Fall Mitte Oktober an der Playa de Palma. Ein 27-jähriger, im Viertel als Drogenhändler bekannter Deutscher, der inzwischen in U-Haft sitzt, hatte einen Dominikaner mit deutschem Pass ebenfalls vor einer Bar erstochen. Das Opfer war in einer großen Blutlache entdeckt worden.