Endlich ist es wieder so weit: Auf Mallorca werden die Menschen am kommenden Donnerstag in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Dann wird nämlich wie jedes Jahr die Weihnachtsbeleuchtung in Palma angeknipst. Um genau 20 Uhr wird das Spektakel am Paseo Borne feierlich vollzogen.

Vor dem Hauptereignis startet bereits um 18.30 Uhr ein Umzug von "Lichtwesen" durch den Sa-Feixina-Park. Ab 19 Uhr wird es möglich sein, beleuchtete Pferde zu bestaunen, zum gleichen Zeitpunkt beginnt ein künstlerisches Spektakel auf der Plaça de la Reina. Um 19.15 Uhr wird sich dann ein Lichtdrachen blicken lassen. Für das Einschalten der Lichter ist in diesem Jahr die Hilfsvereinigung Montisión Solidari zuständig.

Neben der Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Innenstadt werden zudem zwei zehn Meter hohe Lichterbäume in der belebten Einkaufsstraße Jaume III und an der Ramon-Llull-Skulptur, ein 20 Meter hoher Baum im Parc de Ses Estacions und ein riesiger Baum am Passeig Sagrera aufgestellt. Auch auf der Plaça de las Columnas und auf einem Teil der Straße Es Molí d'es Comte sowie in der Straße Passatemps in Son Sardina wird es eine weihnachtliche Beleuchtung geben.

Insgesamt werden zur traditionellen Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung am Paseo Borne am Donnerstag rund 20.000 Besucher erwartet. Übrigens: Die mehr als 400 Kilometer langen Lichterketten an den Bäumen sollen nach Angaben des Rathauses in etwa der Strecke zwischen Mallorca und Saragossa entsprechen. Die Gesamtkosten der Beleuchtung belaufen sich auf etwa 1,23 Millionen Euro.

Am selben Tag werden bereits einige Weihnachtsbuden eröffnet. Dort können sich Passanten mit fettigen Churros und Schokolade, Bratwurst und heißen Getränken in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Anders als in den vergangenen Jahren werden sich die meisten "Casetas" in dem Park hinter dem Busbahnhof Estación Intermodal befinden. Grund dafür sind die weiter andauernden Renovierungsarbeiten auf der Plaça d'Espanya, die vorher der Standort für die Weihnachtsbuden war. Weitere Weihnachtsmärkte auf der Insel finden Sie hier.