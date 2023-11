Ein aus dem Norden herangerücktes Tiefdruckgebiet hat die Temperaturen auf Mallorca deutlich nach unten gehen lassen. Am Mittwoch sollten die Werte laut dem Wetterdienst Aemet nur noch auf lediglich 15 Grad steigen, drei Grad unterhalb des üblichen Niveaus in der zweiten Novemberhälfte. Am Donnerstag soll die Temperatur zwar wieder ein wenig nach oben gehen, doch es bleibt frisch.

In der Nacht zum Mittwoch gingen an folgenden Orten Gewitterschauer mit Hagel nieder: Cala Rajada, Son Servera, Inca und das Flughafendorf Sant Jordi. Hinzu kommen Colonia de Sant Pere, Manacor, Capdepera, Portocolom und Port de Sóller. In der Hauptstadt Palma blieb es nachts relativ ruhig. Im Raum Llucmajor behinderte gewittriger Starkregen am Morgen den Straßenverkehr.

In der Serra de Tramuntana fiel oberhalb von 1400 Metern Schnee. Die Regenwahrscheinlichkeit sollte am Nachmittag noch weiter steigen, es gilt auf dem Meer nördlich, westlich und östlich der Insel wegen hohen Seegangs die Warnstufe Orange. An Land und im Meer südlich von Mallorca gilt die Warnstufe Gelb. Bei Windböen von 70 bis 80 Stundenkilometern erreichen die Wellen mitunter eine Höhe von neun Metern.

Am Donnerstag und an den Folgetagen soll es nicht mehr regnen, es wird Sonne und Wolken bei steigenden Temperaturen gerechnet. Die 20-Grad-Marke dürfte allerdings nur noch örtlich erreicht werden. Die Nachtwerte sinken auf lediglich einstellige Temperaturen ab, sodass auch auf Mallorca die Heizöfen angeschaltet werden dürften.

Bereits am Dienstag erreichten die Temperaturen auf Mallorca nicht mehr die 20-Grad-Marke: Am mildesten war es mit 19,5 Grad an der Mole Dic de l'Oest in Palma. Rang 2 erreichten Cala Rajada, Llucmajor und Port de Pollença mit 18,5 Grad. Es folgten das Kap Blanc (18,1 Grad), Binissalem (18 Grad) und Porreres (17,7 Grad). Im Gebirge wurde nur knapp die 10-Grad-Grenze überschritten.