Der für den Dienstag auf Mallorca erwartete jähe Wettersturz geht laut der Vorhersage von Aemet mit Schneefall in höheren Lagen einher. Zunächst werden weiße Flocken oberhalb von 1300 Metern erwartet, bis Donnerstag sinkt die Grenze auf nur noch 1100 Meter. Es wird mit stürmischem Wind direkt aus dem Norden gerechnet, der die Wellen gehörig aufpeitschen dürfte.

Nach dem Donnerstag, an dem nur noch allerhöchstens 18 Grad erwartet werden, soll sich das Wetter wieder beruhigen, wiewohl die 20-Grad-Marke bis auf Weiteres nicht mehr gerissen wird. Nachts werden die Temperaturen auf unter zehn Grad sinken. Ab Freitag soll es nicht mehr regnen, die Sonne wird dann wohl vom Himmel lachen.

Inzwischen wagen sich nur noch Mutige ins Meer: Die Temperatur ist auf breiter Front unter die 20 Grad gefallen, der samtene Lufthauch vom Sommer, der den Körper trocknet, ist voll und ganz verflogen. Dennoch: Das Meer rund um Mallorca ist noch immer angenehmer als etwa die Ostsee im Hochsommer.

Am Samstag konnten sich die Menschen auf der Insel über bestes Herbstwetter freuen: Am wärmsten wurde es in Port de Pollença mit 23,4 Grad, auf Rang 2 folgte Cala Rajada mit 22,9 Grad vor Artà mit 22,8 Grad, Pollença (22,5), Muro (21,5) und Porreres (20,9). Kühl war es in der Serra de Tramuntana: 13,8 Grad wurden in Escorca gemessen, 14 Grad in der Serra d'Alfabia.