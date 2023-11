Ein 37-jähriger Mann, der am Samstagabend auf der in Palma de Mallorca beginnenden Inca-Autobahn die Kontrolle über seinen Cupra Formentor verloren hatte, ist tot. Er erlag Medienberichten zufolge in der Nacht zum Mittwoch im Inselkrankenhaus Son Espases seinen schweren Verletzungen. Der Unfall hatte sich an jenem Abend gegen 21.30 Uhr zwischen den Dörfern Campanet und Ullaró in Fahrtrichtung Alcúdia ereignet.

Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und auf die alte, parallel verlaufende Landstraße gestürzt. Der Pkw überschlug sich mehrfach auf einer Strecke von 100 Metern. Der Fahrer musste aus dem Wrack geschweißt werden. Er wurde ohnmächtig in das Krankenhaus gebracht. Die Guardia Civil vermutet, dass das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Strecke ist sehr übersichtlich. Womöglich war der Mann unaufmerksam und verlor die Kontrolle über den Pkw. Die Autobahn endet an einer Ausfahrt Richtung Sa Pobla und Pollença. Als normale Landstraße führt sie weiter bis Port d'Alcúdia.