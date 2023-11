Infolge des traditionellen Anknipsens des Weihnachtsbaumes in Palma kommt es am Donnerstag in Mallorcas Hauptstadt zeitweise zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Zwar sollen die zahllosen Lichter des Baumes an der Plaza de la Reina erst um 20 Uhr eingeschaltet werden, mit den Straßensperren beginne die Polizei aber bereits ab 17.30 Uhr, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Weil sich die Feierlichkeiten nicht auf die Plaza de la Reina beschränkten, sondern zeitgleich Zauberer, Tänzer und Gaukler auch am Parque de la Feixina, der Plaza de Cort und Plaza Joan Carles I. für ausgelassene Stimmung sorgen sollen, sei der gesamte Innenstadtbereich von den Einschränkungen betroffen.

Zu den Straßen und Plätzen, die zeitweise für den Verkehr gesperrt werden, zählen der Zeitung zufolge Joan Carles I. in Richtung Borne, Jaume III., die Plaza de la Reina, Antoni Maura, Pelaires, Soledat sowie Unió und Riera. Zudem würden zahlreiche Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs bis schätzungsweise Mitternacht umgeleitet werden. Betroffen seien davon unter anderem die Linien L3, L4, L7, L20, L25 und L35. Das städtische Nahverkehrsunternehmen EMT empfahl am Mittwoch seinen Kunden, aktuelle Änderungen im Busverkehr der Webseite oder App zu entnehmen beziehungsweise die sozialen Medien zu konsultieren. Der Stadt Palma zufolge schmücken in diesem Jahr mehr als 400 Kilometer Lichterketten die Innenstadt rund um den Borne und die Plaza de la Reina.