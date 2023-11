Ungewöhnlicher Einsatz mit Happy End: Auf Mallorca haben Feuerwehrleute in Inca ein Lamm aus einem 15 Meter tiefen Brunnen gerettet. Der Vorfall ging auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, viral. Aufgrund der Beschaffenheiten musste eine Leiter vertikal in den Brunnen gelassen werden, um das Tier bergen zu können.

I seguim amb els rescats animals. Ahir el #ParcInca va rescatar a un anyell que havia caigut dins un pou d'uns 15 metres d'altura. Degut a les males condicions del Coll i les parets del pou ens veiem obligats a actuar de manera totalment vertical amb l'autoescala com ancoratge. pic.twitter.com/PRvuwO0Rk4 — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) November 24, 2023

Die Rettungsaktion fand am Donnerstag statt. Der Landwirt und Besitzer des Lamms teilte den Feuerwehrleuten mit, dass er davon ausgeht, dass sich das Lamm bereits seit zwei Tagen in dem Schacht befand. Nach Angaben der Einsatzkräfte erlitt das Tier keine schwerwiegenden Verletzungen. Erst am Mittwoch retteten Feuerwehrleute zwei verirrte Hunde in den Ermites Velles in Valldemossa.