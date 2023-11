Erneuter Unfall in Palmas Sightseeing-Burg Castillo de Bellver. Ein 80-jähriger Mann musste am Sonntagnachmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er einen etwa fünf Meter hohen Abhang hinuntergestürzt war, und sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte Nur wenige Tage zuvor war ein Arbeiter auf der Burg bei Bauarbeiten durch eine marode Turmluke gestürzt und hatte sich dabei ebenfalls Verletzungen zugezogen.

Der 80-jährige Mann hatte die Burg am Sonntag gegen 15 Uhr zusammen mit seiner Lebensgefährtin besichtigt. Beim Abstieg kam er auf die Idee, statt über die Steintreppen auf einen mit Kieferblättern bedeckten Hang hinunterzuklettern. Dabei rutschte er auf den feuchten Blättern aus und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe. Seine Lebensgefährtin alamierte daraufhin die Notrufzentrale in Palma.

Die zur Rettung geeilten Sanitäter versorgten den schwer verletzten Mann vor Ort. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste ein Feuerwehrwagen zu Hilfe gerufen werden, mit dem das Unfallopfer schließlich geborgen werden konnte.



Dies ist bereits der zweite Zwischenfall auf der Burg Bellver innerhalb der letzten drei Tage. Am vergangenen Donnerstag wurde ein 30-jähriger Mann ebenfalls verletzt, als der Boden eines der Türme der Festung einstürzte und er bei Arbeiten zu Boden stürzte. In diesem Fall war der Angestellte dabei, die Fenster des "Huldigungsturms", des höchsten Turms der Burg, zu reinigen, als plötzlich der Boden des Raumes nachgab und er fünf Meter in die Tiefe stürzte.