Die Gedex-Einheit der Guardia Civil hat in einem Wertstoffhof in Esporles, im Westen von Mallorca, fünf Granaten und zwei Geschosse von Handfeuerwaffen entdeckt. Die Sprengsätze, die sich in einer Kiste befanden, wurden sodann von Experten an einem sicheren Ort entschärft.

Ähnliche Nachrichten Schreckmoment am Meer: Badegäste finden Granate am Strand von Can Picafort Mehr ähnliche Nachrichten Bei der Überprüfung der Projektile und Sprengkörper konnten die Spezialisten die Objekte, die aus der Zeit des spanischen Bürgerkrieges stammen (Juli 1936 bis April 1939) weiter genau identifizieren: Es handelt sich um eine polnische Handgranate, drei Mörser und zwei Panzergranaten, von denen insgesamt sechs geladen waren. Eine Person hatte die Sprengkörper in einem Behälter auf dem Recyclinghof zurückgelassen und behauptete, nichts von dem Inhalt zu wissen. Zuvor war sie eigenen Angaben zufolge von einem Garagen-Besitzer in Campanet beauftragt worden, den Autoabstellplatz zu leeren und alle darin befindlichen Gegenstände zu entsorgen.