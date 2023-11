Die Polizei auf Mallorca hat zwei junge Männer, die sich Zugang zu der Wohnung eines Anwaltes in der Balearenhauptstadt verschafft haben, in flagranti erwischt. Die beiden 18-jährigen mutmaßlichen Täter algerischer Herkunft waren mit einem Stahlschläger und einem Messer bewaffnet, hatten eine Sturmhaube auf und trugen Handschuhe.

Ein Bewohner des Gebäudes im Stadtteil Arxiduc hörte gegen ein Uhr nachts seltsame Klopfgeräusche und alarmierte daraufhin die Polizei. Mehrere Streifen begaben sich unmittelbar zum Tatort und entdeckten dort die beiden jungen Männer, die sich in der Wohnung des Anwalts im vierten Stock zu schaffen machten, in der sich ansonsten zu dem Zeitpunkt niemand weiter aufhielt. Den Beamten erklärten die Nordafrikaner, dass sie nicht die Absicht gehabt hätten, irgendetwas zu stehlen, sondern lediglich in dem Apartment übernachten wollten.

Stunden später mussten sie sich vor Gericht für ihre Handlungen verantworten, wurden jedoch auf freien Fuß gesetzt. Einer der beiden Algerier war erst vor kurzem auf einem Boot aus seinem Land auf die Insel geflohen. In der vergangenen Woche wurde er bereits dreimal verhaftet, doch sodann immer wieder freigelassen.