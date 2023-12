Eine 38-jährige Frau ist auf Mallorca nach einer Pitbull-Attacke schwer verletzt worden. Die Frau war in der Gegend spazieren, als drei Hunde sie plötzlich angriffen. Das Opfer erlitt dabei schwere Bissverletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr morgens am Kalvarienberg in Felanitx.

Nach Angaben von Zeugen waren die beiden Hunde, die als potenziell gefährlich gelten, von einem Bauernhof entlaufen. Mehrere Personen alarmierten die Rettungsdienste, um der Frau zu helfen. Die 38-Jährige hatte noch versucht sich gegen die Tiere zu wehren. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau in das Universitätsklinikum Son Espases eingeliefert. Die Einsatzkräfte kümmerten sich auch um die zwei entlaufende Hunde. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht, wie die Hunde auf den Kalvarienberg kamen. Der 214 Meter hohe Kalvarienberg (Es Calvari) von Felanitx liegt im Westen des Ortes. Man erreicht ihn über die 110 Stufen des an der Carrer d'es Call beginnenden Kreuzwegs. Auf dem Gipfel befindet sich eine Kapelle aus dem 19. Jahrhundert.