Geldregen auf Mallorca in Millionenhöhe: Die Glücksspielvariante „El Millón“ der spanischen staatlichen Lotteriebehörde hat jetzt einen Gewinn in Palma aufschlagen lassen. Bei der Ziehung am Freitag entfielen eine Million Euro auf ein in Can Pastilla registriertes Los. Konkret wurde der Gewinnschein in der Verwaltungsstelle Loterías y Apuestas del Estado unter der Nummer 61.185 in der Straße Bartolomé Riutort, 8 A, im Meeresstadtteil Can Pastilla an der Playa de Palma entwertet.

Ähnliche Nachrichten Po von Urlauberin in Hotel begrapscht: Mann zu einem Jahr Haft verurteilt Mehr ähnliche Nachrichten Der Preis „El Millón“ ist ein mit dem Lotteriesystem „Euromillions“ verbundenes Spiel, das automatisch mit jeder einzelnen Euromillions-Wette ausgespielt wird. Unter allen bestätigten Codes wird hierbei ein Preis in Höhe von exakt einer Million Euro gezogen, sodass es in Spanien bei jeder Euromillions-Ziehung (jeden Dienstag und Freitag) garantiert einen Millionär gibt. Der Gewinncode vom vergangenen Freitag lautete VWV74341. Die Gewinnkombination der Euromillions-Ziehung wurde durch die Zahlen 4, 10, 14, 38 und 50 gebildet. Die Zusatzsterne waren die Zahlen 9 und 12. Das Glückslos war in der Lotterieverwaltungsstelle in der Straße Bartolomé Riutort, 8 A, im Wohnviertel Can Pastilla ausgegeben worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Millionengewinne von „Euromillions“ auf Mallorca einschlagen: Bereits bei mehreren Gelegenheiten haben die Lotteriestellen in Palma und im übrigen Gebiet der Insel ihr Glück an die Gewinner verteilt. Das ist, nachvollziehbar, jeweils eine echte Freude für die neuen Millionäre und vielleicht bereits auch ein Vorgeschmack auf die anstehende Weihnachtslotterie am 22. Dezember. Wer weiß, vielleicht landet ja „El Gordo“, der „dicke“ Hauptgewinn, in dieser Weihnachtszeit endlich mal wieder auf Mallorca!