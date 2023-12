Tödlicher Unfall auf Ibiza, der kleinen Schwesterinsel von Mallorca: Auf der Straße von Santa Eulària sind zwei Tote und drei Verletzte zu beklagen. Das ist die Folge eines schweren Frontalzusammenstoßes, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren: zwei Pkw und ein Müllfahrzeug der Entsorgungsbetriebe Herbusa.

Die Notrufzentrale bestätigte den Tod von zwei Personen. Von den Verletzten befindet sich ein 32-jähriger Mann mit multiplen Traumata in der Klinik Can Misses. Ein 23-jähriger Mann wurde mit weniger schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und ein 45-jähriger Mann wurde in die Policlínica Nuestra Señora del Rosario eingeliefert.

Der Unfall hatte sich am frühen Samstagmorgen nach 3.30 Uhr an einer Stelle in der Nähe der Go-Karts in Santa Eulària ereignet. Die beiden beteiligten Autos, ein Land Rover und ein Kia, wurden durch den heftigen Aufprall, in den auch ein Müllwagen verwickelt war, völlig zerstört. Der Hergang und die Unfallursache werden noch ermittelt.

Nach Informationen der ibizenkischen MM-Schwesterzeitung „Periódico de Ibiza y Formentera“ starben bei dem Unfall zwei Personen, die in den beiden beteiligten Fahrzeugen saßen. Mehrere Einheiten der Guardia Civil de Tráfico (Verkehrspolizei der Guardia Civil), Krankenwagen und Feuerwehrleute wurden zur Unfallstelle entsandt. Der medizinische Dienst versorgten die Verletzten noch am Unfallort.