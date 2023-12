Eine am 22. November auf Mallorca wegen Rolexdiebstahls in Calvià und Andratx verhaftete italienische Diebin ist vergangene Woche gegen eine Kaution von 6000 Euro aus der Haft entlassen worden. Die Frau soll gemeinsam mit ihrem ebenso italienischen Ehemann Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen sein, die gewaltsam Luxusuhren erbeutete. Ihr Gatte befindet sich noch im Gefängnis. Drei weitere Landsleute der Bande flohen von der Insel, nachdem sie von der Festnahme des Pärchens erfahren hatten.



Begonnen hatten die Raubzüge der Italiener im vergangenen Sommer, als sie gezielt und brutal Passanten auszuraubten. So stürzten sie sich im August in Magaluf auf einen Mann und stahlen seine Uhr. Anschließend flüchteten sie auf einem Motorrad mit gefälschtem Nummernschild. An einer Tankstelle in Port d'Andratx rang die Bande einen Mann zu Boden und raubte ihn ebenfalls aus. In Port Adriano stießen die Kriminellen sogar eine Person vom Fahrrad, die sich beim Sturz den Arm brach. Auch hier gelang es den Räubern, dem Opfer eine Rolex im Wert von 100.000 Euro zu entwenden.



Die Bande bereitete ihre Überfälle stets systematisch vor. Dafür nutzte sie Mietwagen aus Palma, um potenzielle Opfer ausfindig zu machen, zu beobachten und später auszurauben. Am 22. November schließlich wurde das beteiligte Ehepaar von der Polizei auf der Flucht nach einem missglückten Überfall festgenommen. Wie bei den vergangenen Angriffen verfolgten die Täter das Auto einer Person, dieses Mal bis zu einem Supermarkt in Son Caliu in Palmanova. Als der Fahrer die Türe öffnete, packten die Kriminellen ihn am Arm und rangen ihn zu Boden. Beim Versuch, die Uhr vom Arm zu entfernen, sprangen mehrere Zeugen dem Geschädigten zu Hilfe und riefen die Polizei.

Ein Fluchtversuch scheiterte deshalb. Die Polizei, die bereits seit längerer Zeit nach den Bandenmitgliedern fahndete, hatte zuvor zahlreiche Überwachungskameras ausgewertet. Auf den Bildern konnten sie schließlich die Gesichter des Gauner-Ehepaares wiedererkennen, es identifizieren und so auf schnellem Wege hinter Gitter bringen. Nach einer kurzen Haft wurde die Diebin nun entlassen. Ihr Mann muss hingegen im Gefängnis bleiben.

Auf Mallorca gibt es immer wieder Nachrichten von Verbrecherbanden, die gezielt teure Uhren stehlen. Die Chancen der Opfer, ihre Schmuckstücke wiederzubekommen, sind gering. Manch einer empfiehlt deshalb bereits, auf Mallorca besser keine Luxusuhren zu tragen.