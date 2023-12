Die 20-jährige Spanierin, der vorgeworfen wird, vor einer "einschlägigen Diskothek" am sogenannten "Ballermann" auf Mallorca mit einem Messer mehrmals auf einen jungen Mann eingestochen zu haben, ist in U-Haft gebracht worden. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, soll die Frau zuvor nach ihrer Aussage vor dem Ermittlungsrichter weinend zusammengebrochen sein.

Jetzt kam heraus: Die Angeklagte weist ein langes Vorstrafenregister vor und ist die Anführerin einer Jugendbande namens "Los Trinitarios". In kriminellen Kreisen ist sie mit dem Spitznamen "La Diablesa" bekannt, was zu Deutsch die "Teufelin" heißt. Der Vorfall, für den sie schuldig gesprochen wurde, ereignete sich am Sonntag um vier Uhr morgens. Hierbei kam es zu einem Streit zwischen zwei verfeindeten Banden. Die "Diablesa" geriet dabei mit einem 19-jährigen, afrikanischstämmigen Mann aus der anderen Clique aneinander und stach mit einem Messer sieben Mal auf ihn ein, darunter fünfmal in den Rücken und zweimal in die Brust.

Als das Opfer blutend und kraftlos zu Boden sackte, flüchtete die Aggressorin zusammen mit ihrer Bande. Das Sicherheitspersonal des Vergnügungslokals, das sich in der Nähe befand, schaffte es, nach einer kurzen Verfolgungsjagd eines der Bandenmitglieder einzuholen und es bis zum Eintreffen der Nationalpolizei festzuhalten.

Gegen 18 Uhr konnte die "Teufelin" dann noch am selben Tag von Polizeibeamten festgenommen werden. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras, die die Auseinandersetzung und die Messerstecherei festhielten, war zu sehen, wie die Spanierin das Messer aus ihrer Handtasche nahm und auf den Afrikaner einstach. Im weiteren Gerichtsprozess wird sie sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten müssen.