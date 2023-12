Wohl wissend, dass die Weihnachtszeit auf Mallorca nicht nur Kauflustige, sondern auch so manchen Langfinger anzieht, hat die Nationalpolizei am Mittwoch ihr alljährliches Sicherheitskonzept vorgestellt. Unter dem Arbeitstitel Plan Comercio Seguro sollen in der verkaufsstarken Zeit laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mehr als 400 Polizeibeamte "für die Sicherheit von Passanten wie Geschäftstreibende gleichermaßen" garantieren. Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch bekanntgab, verteilten sich diese Beamten sowohl auf Streifen in Uniform als auch Zivilstreifen. Damit soll erreicht werden, dass die Zahl der angezeigten Delikte um den Jahreswechsel in Palma nicht ansteige.

Ähnliche Nachrichten Rabattgutscheine im Einzelhandel kommen wieder nach Mallorca Dem am Mittwoch angekündigten Sicherheitskonzept der Nationalpolizei gehen der Zeitung zufolge intensive Beratungen mit Vertretern des Einzelhandels und der Stadtverwaltung voraus. In diesen hätten die Geschäftsleute die Behörden über konkrete Aspekte in Kenntnis gesetzt, mit denen sie in der Weihnachtszeit zu kämpfen hätten. Die Nationalpolizei ihrerseits habe die Treffen genutzt, den Vertretern des Einzelhandels Aufklärungsbroschüren mit Sicherheitsmaßnahmen zu überreichen. Darüber hinaus sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums, das Sicherheitskonzept sei mit der Ortspolizei Palma sowie privaten Sicherheitsfirmen abgestimmt.