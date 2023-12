Auf der Liste der Viertel von Palma de Mallorca, in denen die meisten Bußgelder gegen Hundebesitzer ausgestellt werden, gibt es eine klare Nummer eins: Der Meeresstadtteil El Molinar. Insgesamt erhielten in den Monaten Januar bis November dort 62 Hundehalter einen Strafzettel, weil sie ihren Pflichten nicht nachkamen.

Auf Platz zwei der Liste folgt das Barrio Nou Llevant mit 59 Bußgeldern, gefolgt von Foners (36), Bons Aires (26) und Son Xigala (14). Die wenigsten Verstöße wurden im Zentrum von Palma registriert. Die meisten Strafen gab es, weil Hundehalter ihre Tiere nicht an der Leine führten. Weitere Bußgelder wurden verhängt, weil sie die Extremente ihrer Vierbeiner einfach auf Straßen und Gehwegen liegen ließen oder weil Halter von Rassen, die als "gefährlich" eingestuft sind, keine entsprechenden Papiere dabei hatten.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Insgesamt sind die Bußgelder gegen Hundebesitzer in Palma deutlich zurückgegangen. So kamen in diesem Jahr erst 401 zusammen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 830.