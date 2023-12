Wer Sehnsucht nach Sonne und Wärme hat, sollte sofort vom grauen Deutschland aus nach Mallorca fliegen. Denn noch einige Tage halten sich laut dem Wetterdienst Aemet ungewöhnlich hohe Temperaturen. 24 Grad sind bei Sonnenschein bis Dienstag durchaus möglich, also acht Grad mehr als üblich in der laufenden Jahreszeit. Nachts unterschreitet jedoch das Quecksilber jahreszeitbedingt die Zehn-Grad-Marke.

Doch schon bald sollen sich die Temperaturen wieder normalen Werten annähern: In der Nacht zum Donnerstag frischt der Nord- und Nordwestwind gehörig auf und drückt die Höchsttemperaturen auf nur noch 17 Grad herunter. Die Schneefallgrenze sinkt dann auf 1200 Meter herab, am kommenden Wochenende liegt sie sogar nur noch bei 1000 Meter. Währenddessen ist ein Bad im Mittelmeer noch durchaus möglich. Die Wassertemperatur lag in der Bucht von Palma am Montagmorgen bei 17,3 Grad.

Bereits am Sonntag konnten sich die Menschen auf Mallorca über hohe Temperaturen freuen: Spitzenreiter war der von vielen Deutschen bewohnte Ort Artà mit 23,4 Grad vor Pollença (23,3 Grad), Campos (23 Grad), Sa Pobla (22,9 Grad), Porreres (22,8 Grad) und Sineu (22,6 Grad). Die 20-Grad-Marke nicht geknavckt wurde im Gebirge und in den Orten Portocolom (19,9 Grad) und Banyalbufar (19,7 Grad).