Einen extremen Wetterwechsel hat der spanische Wetterdienst Aemet für die kommenden Tage auf Mallorca vorhergesagt. Die gute Nachricht für Inselbewohner und -besucher, wenn auch nicht unbedingt für die Natur: Bereits am heutigen Sonntag herrscht kurz vor Winterbeginn ein frühlingshaftes Wetter, das sich auch die nächsten Tage halten wird. Die Höchsttemperaturen können bis zu 24 Grad erreichen und liegen somit über den üblichen Werten für diese Jahreszeit – genauer gesagt neun bis zehn Grad über den für Anfang Dezember normalen Temperaturen, die gewöhnlich bei 15 Grad liegen.

Diesen Sonntag wird das Thermometer zunächst 18 bis 22 Grad messen. Der Himmel ist nur wenig bewölkt, mit Intervallen von hohen Wolken. Der Wind weht leicht bis mäßig aus West und Südwest.

Die Woche wird mit einer sehr ähnlichen Situation beginnen. So zeigt die Wettervorhersage für Montag, 11. Dezember, einen überwiegend leicht bewölkten Himmel mit einigen Intervallen hoher Wolken an. Im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten: Bis in die Morgenstunden kann es Nebel und Nebelbänke geben. Die Temperaturen werden sich kaum ändern, sie werden über 20 Grad bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und Südwest. Auch am Dienstag das Wetter ähnlich bleiben: überwiegend leicht bewölkt, mit zeitweise hohen Wolken, Nebel und der Möglichkeit einer Nebelbank bis in die Morgenstunden. Die Temperaturen werden sich kaum ändern und der Wind wird leicht bis mäßig aus Südwest wehen

Doch dann droht ein radikaler Wetterwechsel. Aemet rechnet damit, dass ab Mittwochnachmittag oder Donnerstag eine Kaltfront eintreffen wird. Sie bringt Regen und einen deutlichen Temperaturrückgang. Am Mittwoch, 13. Dezember wird sich der Himmel zuziehen und es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit von leichtem Niederschlag. Es muss weiter mit Nebel gerechnet werden, die Temperaturen beginnen zu sinken. Der Wind weht leicht bis mäßig aus westlicher Richtung.

Am Donnerstag wird der Wetterumschwung dann deutlich spürbar sein. Die Tagestemperaturen liegen nur noch bei 13 bis 17 Grad und es wird regnen.