Starke Rauchentwicklung bei einem E-Roller hat am Montagnachmittag Alarm unter den Anwohnern des Palmesaner Stadtviertels Campo Redó ausgelöst. Der Zwischenfall ereignete sich nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 15 Uhr auf einem Gehweg in der Calle Molí del Garrover. Demnach nahmen besorgte Anwohner die Löscharbeiten selbst in die Hand. Zurück geblieben sei ein von weißem Löschschaum bedeckter E-Flitzer, der allerdings nicht mehr zu benutzen sei. Schäden an in unmittelbarer Nähe geparkten Autos sowie Ladenlokalen seien nicht entstanden. Auch Personen seien nicht verletzt worden.

Ähnliche Nachrichten Unfälle mit Elektro-Scootern auf den Balearen steigen um 74 Prozent Ähnliche Vorfälle hatten sich Medienberichten zufolge zuletzt in öffentlichen Nahverkehrszügen in Madrid und Barcelona abgespielt. Dort gingen E-Roller plötzlich und ohne Fremdeinwirkung in Flammen auf. Experten zufolge sind für derartige Zwischenfälle zumeist fehlerhafte Batterien verantwortlich. Nach dem Zwischenfall am Montag in Palma dürfte einmal mehr der Sicherheitsaspekt der elektrischen Roller in den Mittelpunkt der Debatte rücken. Diese bestimmte zuletzt das oft rücksichtslose Fahrverhalten der Rollbesitzer.