Das Jazz Voyeur Festival geht in die zweite Runde seiner diesjährigen Ausgabe. Jeweils eine Hommage wird es diesen Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember, in Palma geben. Die erste im TruiTeatre richtet sich an die 2015 verstorbene Blues-Legende B. B. King. „B. B. King Spiritual” ist dieses Konzert des Chicago Mass Choir überschrieben. Das Vokalensemble wird die Gospel-Songs auf die Bühne bringen, die der Blues-Meister 1959 aufgenommen hatte. Zuvor werden die Palma Gospel Singers auftreten. Beginn ist um 21 Uhr, Tickets für 23 bis 32 Euro sind über die Festivalwebsite und an der Theaterkasse erhältlich.

Bei der zweiten Hommage, die im Teatre Principal in Palma stattfindet, kommt Tete Montoliu zu Ehren. Montoliu gilt als einer der internationalsten Jazzmusiker, den Spanien hervorgebracht hat. Geboren wurde der Pianist, der mit bürgerlichem Namen Vicenç Montoliu i Massana hieß, vor 90 Jahren in Barcelona, wo er 1997 starb. Gefördert von Lionel Hampton, wurde er einer der ganz Großen seines Genres. Seine Figur war mit entscheidend dafür, dass die Sprache des Jazz vom europäischen Kontinent aus in die Welt getragen wurde. Im Laufe seiner Karriere nahm er mehr als 100 Alben auf, die von seine exzellenten Technik und Ausdrucksstärke zeugen. Bei dem Konzert am 15. Dezember, das um 20 Uhr beginnt, werden hochkarätige Musiker auftreten: die mallorquinische Sängerin Maria de Mar Bonet, der berühmten valencianische Saxofonist Perico Sambeat und der das Trio des katalanischen Pianisten Ignasi Terraza. Das Hauptaugenmerk des Repertoires liegt auf einer Auswahl von Stücken, die das musikalische Universum von Tete Montoliu definieren – durch seine eigenen Lieder und die von Musikern und Genres, die er neu interpretiert hat. Mit diesem Konzert endet die 16. Ausgabe des Jazz Voyeur Festivals. Karten für 8 bis 23 Euro gibt es bei teatreprincipal.koobin.com und an der Kasse des Teatre Principal im Carrer de la Riera 2.