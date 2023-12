Wer sich derzeit auf Mallorca befindet, könnte meinen, dass es schon Frühling ist. Die Temperaturen liegen derzeit deutlich über den durchschnittlichen Werten, die für diese Jahreszeit üblich sind. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wurde an diesem Dienstag erneut die 20-Grad-Marke geknackt. Das Quecksilber stieg in Capdepera sogar auf 26,6 Grad, in Pollença wurden 26,3 registriert.

Con el día de hoy, 12 del 12, contamos tres días seguidos en los que batimos récords de temperatura máxima 🌡️

¡Y es que parece un día de finales de #septiembre o de primeros de #junio!

👉Estas temperaturas tienen los días contados ⏳mañana bajarán y se acabarán los récords👈 https://t.co/4VNiqJBwg9 pic.twitter.com/43w9tVWNsE — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 12, 2023

In Portopí (Palma) zeigte das Thermometer 26 Grad an, in Muro wurden 25,9 Grad gemessen. Auch in Campos, Sa Pobla, Binissalem und Artà wurden Temperaturrekorde geknackt. Dort lagen die Tageswerte zwischen 24 und 25 Grad. Seit dem 10. Dezember liegen die Temperaturen auf der Insel weit über den für diese Jahreszeit üblichen 15 Grad. Doch das frühlingshafte Wetter ist nur von kurzer Dauer. Bereits ab Mittwoch werden die Werte sinken und es wird unbeständiger.

Laut Aemet hält am Mittwoch eine Kaltfront auf der Insel Einzug. Ab Donnerstag sinken die Temperaturen dann zwischen 14 und 16 Grad. Dazu meldet der Wetterdienst einen Mix aus Sonne und Wolken. Am frühen Nachmittag kann es auch zu Niederschlägen und Gewittern kommen. Der Wind wird mäßig bis stark aus Nordwest und Norden. Aufgrund von Sturmböen von einer Geschwindigkeit bis zu 70 Kilometer pro Stunde hat der spanische Wetterdienst im Süden und im Tramuntana-Gebirge im Nordwesten die Warnstufe Gelb herausgegeben. Diese gilt zwischen 0 und 12 Uhr. In diesen Gebieten gilt auch eine Küstenwarnung, da die Wellen eine Höhe von drei Metern erreichen können.

Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Die nächtlichen Temperaturen werden leicht sinken, während die Tagestemperaturen leicht ansteigen werden. Die Tageswerte liegen dann bei 17 Grad, nachts erreichen die Temperaturen nur noch 7 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 17 Grad.