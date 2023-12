Alfonso Rodríguez Badal, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Calvià, wird oberster Vertreter der spanischen Zentralregierung (Delegación de Gobierno) auf Mallorca und den Nachbarinseln. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gab das Regierungskabinett um den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez die Ernennung des 59-jährigen Lokalpolitikers am Dienstag bekannt. Nach der Veröffentlichung der Personalie im spanischen Amtsblatt BOE soll der Sozialdemokrat Rodríguez sein Amt bereits am Mittwoch antreten.

Der im nordspanischen Zaragoza geborene Rodríguez tritt damit die Nachfolge von Aina Calvo an, die als Staatssekretärin für Gleichstellung nach Madrid wechselt. Rodríguez hatte von 2015 bis 2023 das Amt des Bürgermeisters von Calvià inne. Nach der Wahlniederlage der PSOE bei den Kommunalwahlen im zurückliegenden Mai kehrte der studierte Pädagoge (Universität Zaragoza) als Lehrer in sein ziviles Leben zurück. In der Wahlperiode 2007-2010 bekleidete Rodríguez das Amt des Direktors am Institut für Schulischen Erfolg des balearischen Kultusministeriums. Außerhalb der Politik machte sich der hochgewachsene Spanier als Basketballtrainer einen Namen.

Neben der Zentralverwaltung in Madrid besitzt jede Comunidad Autónoma (vergleichbar mit Bundesländern in Deutschland, Anm. d. Red.) eine periphere Verwaltung, die sogenannte Delegación de Gobierno.