Nachdem am Dienstag auf Mallorca noch Rekordtemperaturen von 26 Grad erreicht wurden, bahnt sich nun auf der Insel ein Wetterwechsel an. Nach Angaben des staatlichen spanischen Wetteramtes Aemet hält an diesem Donnerstag eine Kaltfront auf der Insel Einzug. Dann werden lediglich noch Tageshöchstwerte von 13 bis 17 Grad erreicht. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Niederschlägen.

Aufgrund von teils starken Sturmböen, die bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen sollen, gibt der spanische Wetterdienst für den Nordwesten und Süden der Insel die Warnstufe Gelb heraus. Diese gilt zwischen Mitternacht und 12 Uhr. Im Tramuntana-Gebirge sind dann Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich. Wegen Wellen von bis zu drei Metern Höhe ist auch an den Küstenregionen Vorsicht geboten. Spaziergängern wird empfohlen, sich der Brandung nicht zu nähern. Auf der Nachbarinsel Menorca gilt derweil die Wetterwarnstufe Orange. Ähnliche Nachrichten Temperaturrekord mitten im Dezember: 26,6 Grad auf Mallorca gemessen Mehr ähnliche Nachrichten Zum Wochenende beruhigt sich die Lage wieder. Die Wettervorhersage für Freitag prognostiziert für den Nordosten Mallorcas bewölkte Abschnitte mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für schwache und allenfalls gelegentliche Regenfälle an. Im Rest der Insel ist der Himmel überwiegend sonnig. Es werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet. Die Temperaturen erreichen bis zu 17 Grad. Nachts sinken die Werte auf 6 Grad. Am kommenden Wochenende, an dem bereits der 3. Advent gefeiert wird, wird es nach aktuellen Prognosen freundlich. Die Sonne scheint fast überall und es werden zunächst keine Niederschläge erwartet. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad, nachts erreichen die Werte zwischen 6 und 8 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 17 Grad.