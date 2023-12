Da staunten die Nutzer der Leichtathletikanlage von Campos auf Mallorca nicht schlecht! Plötzlich führt ein Zebrastreifen über ihre Tartanbahn. Aber was aussieht wie ein schlechter Scherz, ist eine durchaus ernst gemeinte Maßnahme der Gemeinde. Der Übergang soll Kindern und Eltern auf dem Weg zum neben der Rennbahn befindlichen Fußballplatz dienen.

Den Leichtathleten gefällt das gar nicht. Sie sagen, der Zebrastreifen sei nicht nur "Quatsch", sondern auch eine ernste Gefahr für die Gesundheit. Läufer drohten, auf der Farbschicht auszurutschen. Auch wenn die Tartanbahn wegen ihrer geringen Größe nicht für offizielle Wettkämpfe genutzt werde, so sei sie doch wichtiges Trainingszentrum für Athleten. Diese sei nun nicht mehr richtig nutzbar.

Der Gemeinderat für Sport stellt aber in diesem Zusammenhang klar: Läufer haben auf der Bahn trotzdem noch "Vorfahrt". Der Zebrastreifen diene in erster Linie dazu, den Zugang zum Fußballplatz zu kanalisieren und ihn für Eltern und Kinder sicherer zu machen. Dennoch seien diese dazu aufgerufen, auf Athleten Rücksicht zu nehmen. Langfristig sei an dieser Stelle eine Unter- oder Überführung geplant.